Экс-госсекретарь США Киссинджер назвал истинную причину конфликта на Украине

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Экс-госсекретарь США Киссинджер: конфликт на Украине начался из-за стремления принять ее в НАТО

Экс-госсекретарь США Киссинджер назвал истинную причину конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

Бывший дипломат считает действия Вашингтона серьезной ошибкой.

Конфликт на Украине начался из-за стремления США принять страну в Североатлантический альянс. Такое мнение выразил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal.

«Я считаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой, и привело к конфронтации», — сказал он.

Вместе с тем бывший дипломат заявил, что все равно поддерживает политику Джо Байдена в отношении Украины.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой цели ВСУ после атак на Россию.

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