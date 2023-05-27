Экс-госсекретарь США Киссинджер назвал истинную причину конфликта на Украине

Бывший дипломат считает действия Вашингтона серьезной ошибкой.

Конфликт на Украине начался из-за стремления США принять страну в Североатлантический альянс. Такое мнение выразил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal.

«Я считаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой, и привело к конфронтации», — сказал он.

Вместе с тем бывший дипломат заявил, что все равно поддерживает политику Джо Байдена в отношении Украины.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой цели ВСУ после атак на Россию.