Троллейбус с пассажирами загорелся на ходу в Ялте

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Алексей Панков
Алексей Панков 35 0

Водитель смог оперативно эвакуировать пассажиров.

Троллейбус с пассажирами загорелся на ходу в Ялте

Фото: Telegram / crimea_mchs

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В Ялте загорелся троллейбус с пассажирами. Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС по Крыму.

Сообщается, что возгорание произошло, когда троллейбус с пассажирами следовал по маршруту. Пламя быстро распространилось по слону транспортного средства. Однако водитель оперативно отреагировал и эвакуировал пассажиров. В результате ЧП пострадавших нет.

Троллейбус с пассажирами загорелся на ходу в Ялте

1/3

Telegram / crimea_mchs

2/3

Telegram / crimea_mchs

3/3

Telegram / crimea_mchs

Ранее 5-tv.ru сообщал о крупном пожаре на строительном рынке в Одинцово. Пламя охватило торговые павильоны. Жертв удалось избежать, потому что пожар начался после закрытия рынка

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