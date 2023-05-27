Обманутый жених жестко отомстил невесте за измену прямо на фуршете

Большинство пользователей сети поддержали мужчину.

В Великобритании жених отомстил невесте за измену со свидетелем. Он опозорил избранницу в ходе свадебного фуршета, пишет издание Wales Online.

Такую историю рассказала ведущая подкаста The Unfiltered Bride и организатор свадеб из Англии Джорджи Митчелл. Когда жених узнал о том, что невеста закрутила роман с шафером, мужчина не поспешил разрывать отношения и отменять торжество. Он приготовил план мести и унизил обоих.

После церемонии брака был организован ресторан, в котором собрались родственники и близкие с обеих сторон. По словам Митчелл, в один момент новоявленный муж встал и сказал перед гостями, что сейчас принесут конверты, которые каждый должен вскрыть.

В них оказались фотографии, на которых была запечатлена связь новоявленной жены с другом, после этого мужчина положил микрофон и ушел с торжества вместе со своими родными.

По словам Митчелл, идея была в том, чтобы заставить близких невесты оплатить церемонию и фуршет, что в итоге им и пришлось сделать.

Рассказанная история вызвала широкую реакцию комментаторов, часть пользователей осталась в восторге от задумки обманутого жениха и поддержали мужчину.

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