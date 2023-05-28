Какую опасность для здоровья скрывают соленья? Ответ диетолога

Оказывается, что банки с вкусными маринадами не так уж и полезны. Какие болезни они могут спровоцировать?

Недавно соцсети всколыхнула информация о том, что соленья могут сыграть злую шутку с нашим организмом. Сообщалось, что злоупотребление этим лакомством может вызвать рак желудка или инсульт. И всему виной — добавление уксуса и химических добавок. 5-tv.ru решил поинтересоваться у врача-диетолога Елены Соломатиной, так ли это на самом деле.

Какую опасность скрывают соленья?

Эксперт отмечает, что продукт засыпают большим количеством соли, чтобы он не портился. А она, в свою очередь, в чрезмерном потреблении негативно влияет на организм. Соломатина объяснила, что соль есть везде: в соленьях, соусах, колбасе и даже в покупном черном хлебе.

«А вот в соленья добавляют много хлорида натрия. А он, как известно, притягивает воду», — отметила врач.

Если в кровяном русле ее много, близлежащие клетки отекают. Все это повышает давление, в результате кровь не может нормально циркулировать. Впоследствии это может привести к возникновению инсульта.

Такие продукты могут являться провокаторами, когда в организме человека есть подготовленная для этого почва. Например, остеосклероз, склонность к повышенному давлению, гипертония.

Соль действительно является провокатором рака желудка

Эксперт отмечает, что были проведены исследования, которые доказали, что соль провоцирует онкологию.

«Поэтому любителям солененького очень часто получают такой недуг», — говорит врач.

Плюсом ко всему, в такие соленья добавляют и другие компоненты. В частности, уксус, который, в небольших количествах не так страшен, но все же его постоянное потребление раздражает и без того тонкую слизистую желудка.

«Различные гастриты, язвы могут стать благоприятной средой и спусковым механизмом для развития сначала каких-то серьезных повреждений, а впоследствии и онкологии», — утверждает диетолог.

Также врач отмечает, что инсульт зачастую возникает из-за еды. Люди его «наедают» некачественной пищей, которая разрушает клетки.

Первым признаком, провоцирующим патологическое состояние, характеризующееся острым нарушением кровоснабжения головного мозга и повреждением тканей органа, может стать диабет.

«От еды зависит огромное количество метаболических реакций, происходящих в нашем организме», — отмечает Соломатина.

Такие провокаторы как соль, сахар, жареное, консерванты, белая мука и любые обработанные продукты приводят к серьезным заболеваниям, которые становятся причиной инвалидности или же летального исхода, заключила диетолог.

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