Два человека погибли в результате атаки дрона-камикадзе под Брянском

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 95 0

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы.

Два человека погибли в результате атаки дрона-камикадзе под Брянском

Фото: 5-tv.ru

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Два человека погибли в результате атаки дрона-камикадзе под Брянском. Как стало известно 5-tv.ru, беспилотник подорвал автомобиль «Нива» Минобороны России.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские системы ПВО перехватили украинские крылатые ракеты Storm Shadow.

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