Армия России нанесла удар дронами «Герань» по целям в Черноморске и Одессе

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 25 0

ВС РФ поразили украинские объекты, работающие в интересах ВСУ.

Герани поразили объекты ВСУ в Черноморске и Одессе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Бобылев

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Вооруженные силы (ВС) России с помощью дронов «Герань» нанесли удары по целям в Черноморске и Одессе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет об объектах, которые киевские боевики использовали в своих интересах. В Минобороны уточнили, что дроны «Герань» поразили логистический центр «Новая почта» в Черноморске и дата-центр в Одессе.

Объективный контроль поражения целей осуществлялся в режиме реального времени.

Ранее Минобороны РФ сообщало о том, что российские военные поразили штаб военно-морской базы «Восток» на Украине. Помимо этого, ВС уничтожили пункт управления дронами ВСУ, который находился в районе населенного пункта Дружковка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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