Российские системы ПВО перехватили украинские крылатые ракеты Storm Shadow

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 14 0

Минобороны: силы ПВО перехватили крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow

Российские системы ПВО перехватили украинские крылатые ракеты Storm Shadow

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Спецоперация

Также были уничтожены системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

За сутки российские ПВО перехватили в зоне СВО две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Они были поставлены Украине из Великобритании. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что российские системы уничтожили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Помимо этого, удалось сбить двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Луганской народной республики и Запорожской области.

Конашенков также добавил, что высокоточным оружием большой дальности ВС РФ нанесли удар по местам хранения боеприпасов украинских войск. Все объекты удалось поразить, цель была достигнута.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ПВО перехватили авиационную бомбу США в зоне спецоперации.

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