Российские системы ПВО перехватили украинские крылатые ракеты Storm Shadow
Минобороны: силы ПВО перехватили крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Также были уничтожены системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.
За сутки российские ПВО перехватили в зоне СВО две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Они были поставлены Украине из Великобритании. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Уточняется, что российские системы уничтожили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.
Помимо этого, удалось сбить двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Луганской народной республики и Запорожской области.
Конашенков также добавил, что высокоточным оружием большой дальности ВС РФ нанесли удар по местам хранения боеприпасов украинских войск. Все объекты удалось поразить, цель была достигнута.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ПВО перехватили авиационную бомбу США в зоне спецоперации.
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