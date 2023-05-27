Всего 40% американцев продолжают считать сотрудников ФБР «поборниками справедливости».

Федеральное бюро расследований (ФБР) в своем первоначальном виде больше не существует. «Дух службы» в нем утерян из-за политизации и прихода новой этики, когда «сотрудников делят по национальностям, гендеру, ориентации и чувству юмора». Об этом заявил спецагент ФБР Джеймс Гальяно в статье для New York Post.

«ФБР, частью которого когда-то были такие агенты, как я, и которым мы так гордились, исчезло. Его разрушила новая этика и откровенная политизация», — заявил Гальяно.

Он отметил, что верность традициям всегда была одной из отличительных черт ФБР, а образ сотрудника бюро не имел ничего общего с цветом кожи или полом, но отражал приверженность неизменному девизу: верность, храбрость и порядочность. Сейчас же эти принципы отошли на второй план в угоду «идентичности и сосредоточения внимания на наших различиях», посетовал Гальяно.

«Неудивительно, что недавние опросы показывают, что только 40% американцев считают агентов ФБР поборниками справедливости. Все свелось к тому, что отступление от основных принципов ФБР, принятие повестки новой этики и политизация поставили под угрозу его миссию и принесли в жертву общественное доверие», — подчеркнул спецагент.

Гальяно указал на то, что раньше у сотрудников ФБР не было «идентичности», теперь же их поделили на «комитет американских индейцев и коренных жителей Аляски», «комитет по разнообразию чернокожих», «бюро по вопросам равенства», «консультативный комитет по делам женщин» и другие.

«В ресурсную группу входят подразделения: чернокожие в правительстве, афроамериканские миллениалы ФБР, семья ФБР, еврейские американцы ФБР, латиноамериканцы ФБР за расширение прав и возможностей, ФБР-прайд, федеральный азиатско-тихоокеанский американский совет, федеральные сотрудницы-женщины, „из сапог в костюмы“ и даже клуб тамады», — возмутился Гальяно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) создало Telegram-канал для вербовки россиян.