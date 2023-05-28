Теракт ВСУ в Белгородской области: хронология событий в Козинке

За последние сутки по населенному пункту Козинка в Белгородской области было совершено более ста обстрелов. Более того, местность не очищена еще от боеприпасов и мин-ловушек, оставшихся с начала недели после попытки вторжения украинской диверсионной группы (ДРГ). Этот рейд через границу, заранее обреченный на неудачу, был нужен им лишь с одной целью — чтобы отвлечь внимание от перехода под наш полный контроль Артемовска.

Символы освобождения — над городом флаги РФ и ДНР — это деморализующий удар Киеву. Зеленский лично не раз заявлял, что «город не сдадут никогда». И даже был записан «гимн обороняющегося города». И все-таки они его сдали. И теперь это не «их Бахмут», а наш Артемовск. Вот и полезли через старую еще границу: обстреляли в нескольких местах, смогли зайти через разрушенный КПП, как раз в белгородской деревне Козинка. В области на сутки был введен режим контртеррористической операции.

Террористов в тот же день выдавили обратно за кордон. У нас 13 мирных жителей ранено, один мужчина погиб, пенсионерка скончалась из-за стресса. Нападавшие оставили практически всю свою технику. Репортаж корреспондента «Известий» Ксении Солдатовой.

«Муж начал кричать: не стреляйте, в машине дети. Но они продолжили», — рассказала пострадавшая Олеся Шматко.

Жители Белгородского приграничья вряд ли смогут забыть эту встречу с украинскими террористами. Каждый рассказ — еще одно свидетельство преступлений бандитов. Чтобы их зафиксировать, мы проехали по маршруту движения украинских боевиков, до самой границы с Украиной, тому самому месту, где был прорыв. Но рассмотреть там мало что успели — сами внезапно стали мишенью.

До границы здесь 200 метров. И военные предупредили, что начался обстрел.

Эта террористическая акция Киева началась утром 22 мая. Сначала обстреливали ближайший к границе пункт пропуска Козинка. В какой-то момент под огнем украинских минометов и танков нашим пограничным силам пришлось отойти на подготовленный рубеж обороны. Ждать подкрепления. К ним уже направлялась большая группировка российских войск, которую возглавил лично начальник Главного штаба Сухопутных войск — генерал-полковник Александр Лапин.

Но до прихода наших основных сил, террористы предприняли попытку прорыва. На территорию России зашла группа из сотни боевиков на 11 бронемашинах.

«Услышали гул техники, мы даже не поняли, что это не наша. Слава Богу, не стали стрелять. Они стали орать: «Уходите, сейчас здесь бой будет», — рассказывает жительница Грайворонского района Белгородской области Наталья Писаренко.

Но был не бой, а скорее истребление незваных гостей. После массированных ударов те, кто выжил, рассыпались на мелкие разрозненные группы и разбежались по окрестностям. Прятались в жилых домах, пытались оборудовать там огневые позиции. В распоряжении «Известий» оказались кадры, снятые в одном из таких. Внутри нашли схрон с оружием: противотанковые комплексы, патроны. Неизвестно, при каких обстоятельствах, но боевики убили одного из мирных жителей — своим характерным нацистским почерком.

Технику диверсанты подгоняли вплотную к жилым постройкам. Чтобы перегородить дорогу нашим солдатам, боевики отбирали машины у жителей.

«Думал наши — оказалось украинские. приставили автоматы ко мне: „Выходи отсюда“. Забрали телефон. Сказали: петляй отсюда, пока не застрелили», — вспоминает местный житель Евгений Сотник.

За перемещением противника наши силы следили с беспилотников, корректировали огонь артиллерии. Только на территории белгородской области в итоге ликвидированы больше 70 боевиков. Бить по убегающим продолжили и на территории Украины. Уничтожены пять пикапов и шесть бронированных машин противника. Как увозили одну из таких — американский MaxxPro, сняла съемочная группа «Известий».

Сутки после захода террористов, в регионе действовал режим КТО. Жителей эвакуировали. Семью Андрюховых из Грайворона, разместили в санатории в соседнем районе.

«Были сильные обстрелы со стороны ВСУ. Мы собрали необходимые вещи, которые смогли, документы, и выехали», — говорит житель Грайворовского района Роман Андрюхов.

И хоть официальный Киев открещивается — мол ни имеет к этому отношения, факты говорят об обратном. Все время пока боевики ходили по российской территории из-за границы их поддерживали огнем РСЗО, артиллерии. Вот свидетельства — повреждены сотни домов.

«Снаряд прилетел в забор, здесь видна глубокая воронка. По счастливой случайности в доме в этот момент никого не было. Удар был настолько мощным, что взрывной волной выбило входную металлическую дверь», — показывает корреспондент «Известий».

Власти обещали все оперативно починить. Но Любови Шапошник восстанавливать нечего. Дом сгорел.

«У нас прилет был, треск какой-то был. Шум страшный. Мы в погребе с собакой спрятались», — рассказала жительница Белгородской области Любовь Шапошник.

«Били по людям, понимаете? По людям били! Вот больница. Ну давайте спросим, куда они хотели пульнуть? По больнице, по людям живущим», — возмущается житель Белгородской области Виктор Андреев.

Киев вбросил версию что за этой акцией стоят несколько националистических батальонов. Хотя, по некоторым данным, среди них был замечен кадровый сотрудник украинской разведки. Западные партнеры тоже говорят, что не причем, но, видимо, как и Киев — врут. Большая часть техники и оружия, которые использовали террористы, — западного производства.

«Над данным районом прорыва и действий как раз неоднократно условно „зависал“ американский спутник. Делал снимки. Съемки местности причем с высоким разрешением. Группа действовала не с закрытыми глазами. Она не просто так ломилась через границу. Она шла по указанному маршруту», — отметил ветеран группы «Вымпел», полковник ФСБ в отставке Владимир Клюкин.

Группу нацистов, по сути, оправили на убой. Зато теперь в украинских и европейских СМИ все новости про дерзкую вылазку. И ни слова про позорную потерю Артемовска… Опять же — удобно для Киева.

Режим КТО отменен. Часть жителей приграничных сел уже вернулась в свои дома и занялись их восстановлением. Но Киев продолжает доказывать, что спецоперация идет не зря, продолжает подтверждать свой террористический характер. Уже в пятницу новый украинский обстрел приграничных территорий, к счастью, без жертв.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, самая тяжкая из них — «Теракт». Собственно никак иначе, кроме как терактом эту выходку назвать нельзя.