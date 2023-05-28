Украинскую теннисистку освистали за отказ пожать руку сопернице из Белоруссии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Трибуны освистали украинскую теннисистку Костюк за отказ пожать руку белоруску Соболенко

Украинскую теннисистку освистали за отказ пожать руку сопернице из Белоруссии

Фото: Rob Prange / ТАСС

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Марта Костюк демонстративно уклонилась от рукопожатия с Ариной Соболенко, которой проиграла на «Ролан Гаррос».

Зрители освистали украинскую спортсменку Марту Костюк, которая отказалась пожать руку сопернице из Белоруссии Арине Соболенко после поражения в матче первого круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

По окончании игры Костюк демонстративно проигнорировала направлявшуюся к ней для традиционного рукопожатия Соболенко. Это вызвало бурную реакцию французских болельщиков, которые освистали представительницу Украины за неспортивное поведение.

Соболенко позднее призналась, что сначала удивилась негативной реакции трибун и подумала, что она адресована ей. Поняв, в чем дело, она поблагодарила зрителей за поддержку.

Украинские теннисистки уже не первый раз отмечаются хамским поведением в отношении соперниц из России и Белоруссии. Как сообщал 5-tv.ru, в апреле украинка Ангелина Калинина отказалась пожать руку россиянке Анне Калинской, которой проиграла в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне.

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