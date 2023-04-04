Украинка Калинина отказалась пожать руку россиянке Калинской после матча

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Россиянка Калинская победила украинку Калинину на теннисном турнире в Чарльстоне

Украинка Калинина отказалась пожать руку россиянке Калинской после матча

Фото: www.globallookpress.com / Rob Prange/Dppi

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Спортсменка из РФ подошла к сетке для традиционного рукопожатия, но украинка направилась в другую сторону.

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла украинскую спортсменку Ангелина Калинину в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне.

Игра была интересной и закончилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу россиянки. Спортсменки боролись за право быть лучшей два часа. Сразу после окончания встречи, россиянка подошла к сетке для того, чтобы традиционно пожать руку своей сопернице, однако та отправилась в обратную сторону и начала, как ни в чем не бывало, собирать свои вещи.

Анна Калинская не растерялась и пожала руку судье. Теперь ее ждет новый круг турнира. Следующий соперник спортсменки из РФ — французская теннисистка Ализе Корне.

Призовой фонд турнира WTA — более 780 тысяч долларов. Данная ассоциация изначально отказалась полностью отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах. Сейчас российские спортсмены все еще продолжают выступать на соревнованиях, но в нейтральном статусе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как теннисист Медведев упал во время матча, но все равно победил соперника.

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