Катастрофа из-за глобального потепления грозит 25 странам мира: кто в списке?

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Рита Миронова
Рита Миронова 27 0

Журнал Nature назвал 25 стран, которым грозит катастрофа из-за глобального потепления

Катастрофа из-за глобального потепления грозит 25 странам мира: кто в списке?

Фото: www.globallookpress.com / eye ubiquitous / hutchison

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Ученые предупреждают, что изменение климата может унести жизни тысяч человек.

Жизни нескольких тысяч человек могут унести катастрофические цунами, спровоцировать которые в ближайшее время может изменение климата. В журнале Nature Communications опубликовано исследование специалистов, которое определило 25 стран, попадающих в зону риска.

Глобальная катастрофа произойдет из-за таяния ледников Антарктиды, убеждены ученые. Они приведут к массовым оползням, которые и вызовут разрушительные цунами. Самые большие жертвы и разрушения прогнозируют в странах Южной Америки: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Панама, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Французская Гвиана, Чили и Эквадор.

Также разрушительные цунами ожидаются в странах Юго-Восточной Азии: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Недавно ученые прогнозировали последствия от природного явления под названием Эль-Ниньо (повышение температуры воды в Тихом океане — Прим. ред.). Помимо штормов и глобального потепления, мир понесет значительный ущерб в экономике — до трех миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему катаклизмы стали происходить чаще.

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