Экономический железный занавес: как США постепенно «превращается» в СССР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 153 0

Shūkan Gendai: США переводят экономику в плановый режим, напоминающий советский

Экономический железный занавес: как США постепенно «превращается» в СССР

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Уступающие в экономической войне с Китаем американцы начали блокировать свободную конкуренцию и нарушать рыночные принципы.

Администрация США переводит экономику страны в плановый режим, напоминающий советские пятилетки. Об этом пишет японский журнал Shūkan Gendai.

В публикации отмечается, что в США начали субсидировать отрасли промышленности, в развитии которых заинтересовано государство. Одновременно американцев поощряют за приобретение продукции этих отраслей. Именно в этом, по мнению автора статьи, заключается переход к плановой экономике.

Свое мнение автор подкрепляет примерами. Так, он указывает, что при покупке электромобиля американец имеет право на федеральную субсидию в размере до 7500 долларов. Однако это касается только изделий американских компаний Ford, General Motors, Stellantis и Tesla. На покупку автомобилей японских, европейских и корейских производителей государственные субсидии не выделяются.

Такой подход в статье называется «вопиющей протекционистской политикой» в пользу американских компаний, которая противоречит свободной конкуренции и рыночным принципам. Причину внедрения подобной экономической политики в США — «главной опоре свободной торговли» — автор связывает с подъемом Китая.

«Новый „железный занавес“ американо-китайского разделения опустил Запад, а не Восток, и этот „занавес“ начинает блокировать свободный поток и торговлю технологической продукцией, услугами и персоналом. В некотором смысле это — поражение западных ценностей», — гласит вывод статьи.

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