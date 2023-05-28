Китайская платежная система обогнала конкурентов из США

Американская платежная система отстает от китайской на несколько миллиардов по количеству потраченных средств.

На рынке дебетовых карт появился новый лидер. Китайская платежная система UnionPay впервые обогнала Visa по объему транзакций.

Доля транзакций по дебетовым картам UnionPay достигла 40,03% в 2022 году. А вот Visa осталась позади. На долю американской транзакционной системы пришлось 38,8%. Объем операций по картам Visa составил 14,109 миллиарда долларов. UnionPay ушел в отрыв от конкурентов на два миллиарда. Операции по китайским картам составили 16,227 миллиарда долларов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование аналитической компании Nilson Report.

Такой провал Visa можно связать с уходом из России. В стране у системы было много клиентов, но сейчас она является менее полезной, чем до антироссийских ограничений. А вот UnionPay, оформленные в РФ, до поры до времени принимали за границей.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов пояснил, с чем может быть связано подобное изменение в мировой экономике.

«Они в последние годы демонстрируют опережающие темпы экономического роста, что в свою очередь способствует повышению объемов операций по картам. Отсюда и увеличение рыночной доли UnionPay», — отметил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что иностранные сайты по подбору отелей снова стали принимать оплату с дебетовых и кредитных карт россиян.