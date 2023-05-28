Китайская платежная система обогнала конкурентов из США

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 22 0

Китайская платежная система UnionPay обогнала американскую Visa по объему транзакций

Китайская платежная система обогнала конкурентов из США

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Американская платежная система отстает от китайской на несколько миллиардов по количеству потраченных средств.

На рынке дебетовых карт появился новый лидер. Китайская платежная система UnionPay впервые обогнала Visa по объему транзакций.

Доля транзакций по дебетовым картам UnionPay достигла 40,03% в 2022 году. А вот Visa осталась позади. На долю американской транзакционной системы пришлось 38,8%. Объем операций по картам Visa составил 14,109 миллиарда долларов. UnionPay ушел в отрыв от конкурентов на два миллиарда. Операции по китайским картам составили 16,227 миллиарда долларов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование аналитической компании Nilson Report.

Такой провал Visa можно связать с уходом из России. В стране у системы было много клиентов, но сейчас она является менее полезной, чем до антироссийских ограничений. А вот UnionPay, оформленные в РФ, до поры до времени принимали за границей.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов пояснил, с чем может быть связано подобное изменение в мировой экономике.

«Они в последние годы демонстрируют опережающие темпы экономического роста, что в свою очередь способствует повышению объемов операций по картам. Отсюда и увеличение рыночной доли UnionPay», — отметил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что иностранные сайты по подбору отелей снова стали принимать оплату с дебетовых и кредитных карт россиян.

+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
79.97
-0.01 85.92
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:32
Всего два года: раскрыты детали соглашения, которое позволит США избежать дефолта
11:20
Китайская платежная система обогнала конкурентов из США
11:08
Возмущенные египтяне потребовали навсегда запретить сериал о Клеопатре
10:49
Посол Филиппин оценил возможность введения санкций против России
10:31
Месси повторил рекорд Дани Алвеса по числу трофеев в футболе
10:16
Саудовская Аравия ведет переговоры с банком БРИКС о присоединении

Сейчас читают

С хлеба на квас перебивается: скромница Погребняк выживает на полтора миллиона в месяц
Какую опасность для здоровья скрывают соленья? Ответ диетолога
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни
Чей град сильнее? Москва и Петербург соревнуются, у кого погода хуже

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023