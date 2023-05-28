Захарова вскрыла националистические идеи США

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Захарова: американская власть продвигает «идею убийства русских»

Захарова вскрыла националистические идеи США

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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По словам официального представителя МИД России, обычные граждане США думают совершенно иначе.

Желание убивать русских стало трендом у американской элиты. Об этом заявила официальный представитель МИД России в беседе с KP.RU.

«Несколько месяцев назад в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Джордж Буш-младший ровно так и сказал, полагая, что общается с киевским режимом: «Ваша задача — убить как можно больше русских», — отметила Захарова.

После обнародования разговора американские СМИ сообщили, что во всем виновата российская пропаганда. Кроме того, США подчеркнули, что Буш не является представителем власти и не влияет на политический курс страны. Хотя, отметила Захарова, Буш-младший продолжает и сейчас заниматься политикой: выступать на публике, руководит политологическими симпозиумами.

Захарова уверена, что, пока американский истеблишмент продвигает эту мысль, обычный народ думает иначе. По словам представителя МИД, власть никогда бы не позволила себе подобных слов в адрес представителей других народов.

В заключение Захарова вспомнила, что национализм на Украине культивировался именно при западной поддержке. При этом, когда Россия заявляла об этом, ее позицию игнорировали.

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Ранее 5-tv.ru цитировал слова Марии Захаровой о роли США в Холокосте. По ее словам, миллиарды американских долларов стали причиной массового истребления мирных людей.

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