«Обошлись без демократии?» — Захарова ответила на переход ПЦУ на новый календарь

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 121 0

Захарова с иронией высказалась по поводу перехода ПЦУ на новый календарь

«Обошлись без демократии?» — Захарова ответила на переход ПЦУ на новый календарь

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Православная церковь Украины (ПЦУ) приняла решение перейти на новоюлианский календарь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) о переходе на новый церковный календарь. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«На референдуме решили или без демократии обошлись?» — спросила Захарова.

До этого стало известно о том, что Православная церковь Украины (ПЦУ) приняла решение перейти на новоюлианский календарь и будет отмечать Рождество 25 декабря, вместо 7 января.

Также сместились и другие даты важных христианских праздников. Например, Покров Пресвятой Богородицы будет отмечаться 1 октября (вместо 14 октября), Крещение — 6 января (вместо 19 января), День святого Николая — 6 декабря (вместо 19 декабря). Однако Пасху и Троицу ПЦУ решили оставить нетронутыми.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на Украине решили перенести великий праздник.

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