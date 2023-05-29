В Петербурге во время салюта в честь Дня города началась давка — видео

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Тысячи людей собрались, чтобы посмотреть праздничное шоу. Сообщений о пострадавших не было.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin; 5-tv.ru

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Салют в честь дня города в Петербурге чуть было не закончился трагедией. Посмотреть праздничное шоу у Дворцового моста собрались тысячи людей. Потом новых зрителей не прекращался даже несмотря на то, что в толпе становилось все теснее.

Желающих посмотреть салют оказалось так много, что началась давка. Люди оказались буквально в тисках, не могли пошевелиться и выйти. Те, кто смог достать телефон, пытались набрать 112, но звонок не проходил из-за загруженности сети. Несмотря на такие кадры от очевидцев, сообщений о пострадавших — не было.

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