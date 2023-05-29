Эрдоган заявил о намерении реализовать газовый хаб в Турции с Россией

Сразу после переизбрания президент Турции Реджеп Эрдоган сделал первые заявления. Он пообещал реализовать проект газового хаба, который предложил президент России Владимир Путин.

Во время выступления перед сторонниками в своей резиденции политик подчеркнул, что Анкара продолжит укреплять позиции страны. Инвестиции будут выводить в транспорт и энергетику на мировой уровень.

Президенты двух стран в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Для его строительства выбрана Фракия.