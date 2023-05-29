Дефолт миновал? Байден согласовал с Конгрессом повышение потолка госдолга США
Байден сообщил о достижении соглашения с Маккарти по избежанию дефолта в США
Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde / face to face; 5-tv.ru
Договоренность включает в себя ряд условий. Каких?
США все-таки удалось избежать дефолта. Джо Байден и республиканцы смогли договориться о повышении потолка госдолга. Президент США согласовал этот вопрос со спикером палаты представителей Конгресса — Кевином Маккарти.
Законопроект уже направили на одобрение в сенат. Он предусматривает временное повышение госдолга до 1 января 25-го года. Уточняется, что если на следующий день правительство не примет чрезвычайных мер или вновь не поднимет лимит задолженности, то потолок вновь будет превышен.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему США постепенно «превращаются» в СССР.
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