Щадящие условия: в России предложили меры по уменьшению отказов в ипотеке

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В России предложили меры по уменьшению отказов в ипотеке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Риелторы предлагают установить предельную стоимость кредита до двух миллионов рублей.

Риелторы предложили урегулировать схему выдачи ипотеки россиянам. В основном это касается частных домов и земельных участков. Дополнительные затраты на кредиты до двух миллионов рублей могут быть слишком высокими. На конечную сумму влияют страховка, оценка и регистрация сделки.

Величина кредита может превысить допустимое значение. В связи с этим растет и число отказов по выдаче. Риелторы предлагают установить предельную стоимость кредита по ипотеке до двух миллионов рублей и сроком до 15 лет без сопутствующих расходов. Или увеличить максимальную планку превышения полной стоимости кредита с одной трети до одной второй.

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