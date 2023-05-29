Панфилова уже в скором времени могут перевести на реабилитацию

Народного артиста РСФСР, режиссера и вдовца Инны Чуриковой госпитализировали с инсультом 11 мая.

Народного артиста РСФСР, режиссера и сценариста Глеба Панфилова могут перевести на реабилитацию в скором времени. С 11 мая кинематографист находится под наблюдением врачей — в этот день стало известно о его госпитализации с инсультом и пневмонией. О перспективах знаменитости рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер, сообщает ТАСС. Собеседник агентства не уточнил, в каком лечебном учреждении будет восстанавливаться известный пациент.

«Замечательно (себя чувствует. — Прим. ред.) с позиции недельной, он буквально днями будет переведен в реабилитацию. То есть из института Склифосовского его переведут», — отметил Варшавер.

Еще с первых дней после госпитализации Панфилова сообщалось, что его состояние постепенно нормализуется, что вселяло уверенность и давало почву для позитивных прогнозов. Варшавер выразил надежду, что уже скоро близкие и поклонники будут успокоены известием о добром здравии кинодеятеля.

Глебу Панфилову 89 лет. Полвека он прожил в счастливом браке и творческом союзе с народной артисткой СССР Инной Чуриковой. 14 января этого года актриса скончалась в больничных стенах после десяти дней наблюдения и лечения. Супруг покойной позже заявил, что причиной смерти жены считает переутомление — он считает, что Чурикова всю себя посвятила искусству, не успевала восстановить силы после выматывающей работы.

Панфилов написал сценарии и снял картины «В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова», «Васса», «Иван Денисович», «Мать» и другие. На его счету почетные номинации и награды крупнейших кинофестивалей — Каннского, Венецианского, Московского, Берлинского. Премии «Золотой орел», «Ника», «Золотая пальмовая ветвь», «Золотой медведь» и многие другие. Всего он снял более 20 фильмов.

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