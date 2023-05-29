В Новосибирской области у пенсионера изъяли арсенал оружия и боеприпасов

|
Алексей Панков
Алексей Панков 12 0

Обнаруженное было направлено на экспертизу.

Фото, видео: 54.мвд.рф Cайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Читайте нас в: Дзен Новости

У 73-летнего пожилого жителя Новосибирской области правоохранители изъяли незаконно хранившееся у него оружие, снаряды и взрывчатые вещества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Отмечается, что пенсионер кустарным образом переделал незарегистрированный огнестрел. Кроме того, мужчина хранил 70 патронов, и две банки с килограммом бездымного пороха.

В Новосибирской области у пенсионера изъяли арсенал оружия и боеприпасовВ Новосибирской области у пенсионера изъяли арсенал оружия и боеприпасовФото: 54.мвд.рф Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Против него возбудили дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Подозреваемого уже допросили. Мужчина признал свою вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Волгограде полиция задержала треш-стримера. Молодой человек обещал провести эфир с «обрядом экзорцизма» и «изгнать Люцифера» из тела пострадавшей девушки. Ее госпитализировали с различными травмами.

 

 

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
79.97
-0.01 85.92
0.04
Время наивысшего расцвета энергии Огня: китайский гороскоп на июнь 2023 г...

Последние новости

10:31
В Новосибирской области у пенсионера изъяли арсенал оружия и боеприпасов
10:19
Российские военные взяли в плен более 20 украинских боевиков в ЛНР
10:07
В Петербурге во время салюта в честь Дня города началась давка — видео
9:51
Число кибератак на клиентов российских банков выросло на 60%
9:35
Щадящие условия: в России предложили меры по уменьшению отказов в ипотеке
9:19
Эрдоган заявил о намерении реализовать газовый хаб в Турции с Россией

Сейчас читают

Лавров прибыл с официальным визитом в Кению
Актриса Татьяна Васильева получила предложение руки и сердца в 76 лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023