У 73-летнего пожилого жителя Новосибирской области правоохранители изъяли незаконно хранившееся у него оружие, снаряды и взрывчатые вещества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Отмечается, что пенсионер кустарным образом переделал незарегистрированный огнестрел. Кроме того, мужчина хранил 70 патронов, и две банки с килограммом бездымного пороха.

В Новосибирской области у пенсионера изъяли арсенал оружия и боеприпасов Фото: 54.мвд.рф Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Против него возбудили дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Подозреваемого уже допросили. Мужчина признал свою вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Волгограде полиция задержала треш-стримера. Молодой человек обещал провести эфир с «обрядом экзорцизма» и «изгнать Люцифера» из тела пострадавшей девушки. Ее госпитализировали с различными травмами.