Приставил пистолет и изгонял бесов: в Волгограде полиция задержала треш-блогера

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 34

МВД России публикует кадры задержания блогера, который угрожал девушке в прямом эфире

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области; 5-tv.ru

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Молодой человек обещал провести эфир с «обрядом экзорцизма» и «изгнать Люцифера» из тела пострадавшей девушки.

Полиция задержала в Волгограде треш-стримера, угрожавшего девушке в прямом эфире. Кадры опубликовал ГУ МВД России по области.

Девушка с различными травмами была госпитализирована. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; Telegram / Следком; 5-tv.ru

Днем 18 мая подозреваемый пришел в гости к своей знакомой и запустил онлайн-трансляцию в своих социальных сетях, публично издевавшись над девушкой. Он употребил наркотическое вещество, называл себя богом и намеревался изгнать демонов из девушки. Стример держал свою жертву под прицелом пневматического пистолета, избивал и угрожал убить.

Треш-блогер также обещал провести «обряд экзорцизма» и «изгнать Люцифера» из пострадавшей девушки. Планы стримера быстро сорвала прибывшая на место полиция. К правоохранителям обратились подписчики аккаунта, которые были обеспокоены поведением мужчины. 

Сейчас Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовное дело в отношении мужчины. Он подозревается в незаконном лишении свободы и применении насилия, опасного для жизни и здоровья. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пьяный дебошир угрожал взрывом самолета в Красноярске.

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