В Новокузнецке проводится проверка после выкатывания пассажирского самолета

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30 0

Авиационное событие расследуется транспортной прокуратурой Кемеровской области.

В Новокузнецке проводится проверка после выкатывания пассажирского самолета

Фото: Telegram / zstproc

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В аэропорту Новокузнецка имени Волынова воздушное судно с пассажирами и экипажем на борту выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, авиационное событие произошло утром 29 мая во время попытки самолета развернуться к исполнительному старту. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Произошло выкатывание воздушного судна авиакомпании „Северный ветер“, выполняющего рейс Новокузнецк — Санкт-Петербург», — написано в материале.

В ведомстве рассказали, что на борту самолета находились 157 человек, в том числе 17 детей. Они были перемешены на территорию аэропорта. Техническое состояние борта оценивается. Из-за проводимых мероприятий рейс был перенесен — задержка может составить до 20 часов, как предупредили в транспортной компании.

По факту авиационного события транспортной прокуратурой Кемеровской области была инициирована проверка на предмет соблюдения законов о безопасности полетов. Отмечается, что ведомство строго следит за соблюдением прав пассажиров, которые ожидают задержанный рейс.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажир Asiana Airlines устроил ЧП на борту.

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