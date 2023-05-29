Как роль Цыплаковой в «Школьном вальсе» спасла другую девушку от аборта

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Алексей Панков
Алексей Панков 100 0

Артистка сыграла забеременевшую от одноклассника школьницу.

Как роль Цыплаковой в «Школьном вальсе» спасла другую девушку от аборта

Фото: Кадр из к/ф «Школьный вальс», реж. Павел Любимов, 1977 г.

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Актриса Елена Цыплакова вспомнила на Первом Открытом Российском Кинофестивале историю о мальчике, который родился благодаря ее роли в фильме «Школьный вальс».

Много лет назад она сыграла Зосю Кнушевицкую в картине Павла Любимова. По сюжету, ее героиня родила от одноклассника, хотя изначально родители настаивали на аборте. Сперва фильм хотели запретить, однако спустя год лента все же добралась до кинотеатров.

«Я знаю огромное количество женщин, которые после этого фильма не сделали аборт. Однажды на какую-то передачу мне принесли сделанные из воска крокусы с письмом от молодого человека. Он написал, что что считает меня своей крестной», — цитирует звезду издание dni.ru.

Она добавила, что мать ребенка после просмотра «Школьного вальса» не пошла на аборт. Благодаря ее роли родилось «целое поколение людей», считает артистка.

Ранее 5-tv.ru писал про один из самых глупых поступков в истории советского кино, о котором молчали годами.

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Как роль Цыплаковой в «Школьном вальсе» спасла другую девушку от аборта

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