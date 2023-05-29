Цивин обжаловал приговор по делу о хищении наследства Баталова

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 15 0

Ранее суд назначил юристу пять лет тюремного заключения. Получится ли уменьшить срок?

Цивин обжаловал приговор по делу о хищении наследства Баталова

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Михаил Цивин, обвиняемый в мошенничестве с наследством актера Алексея Баталова, обжаловал приговор суда. Как стало известно 5-tv.ru, соответствующую апелляционную жалобу подал адвокат Цивина.

Ранее суд признал его виновным в мошенничестве и назначил пять лет тюремного заключения. При этом срок получила и его супруга Наталья Дрожжина, также обвиняемая в махинациях с имуществом Баталова. Ей суд назначил четыре года условно.

Также оба должны выплатить вдове и дочери Баталова один миллион 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Вину супруги так и не признали.

Разбирательства с наследством Алексея Баталова продолжаются с 2019 года. Тогда знаменитый актер умер, а Цивина и Дрожжин, по версии следствия, обманным путем заполучили все его имущество. Вдова и тяжелобольная дочь умершего Баталова лишились нескольких квартир и 16 миллионов рублей.

В апреле 2022 года суд признал недействительным договор о пожизненном содержании, который Дрожжина заключила с вдовой артиста. Все наследстве семье Алексея Баталова вернули отдельно, а Дрожжину и Цивина задержали за мошенничество с особо крупном размере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чью сторону займет суд в деле о хищении наследства Баталова.

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