Путин ратифицировал соглашение РФ и Киргизии о создании региональной системы ПВО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Договор сроком на пять лет был заключен 16 августа 2022 года в Москве.

Путин ратифицировал соглашение РФ и Киргизии о создании региональной системы ПВО

Фото: © РИА Новости

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения России и Киргизии о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В тексте отмечается, что цель объединенной региональной системы ПВО — усовершенствование противовоздушной обороны в регионе.

Соглашение сроком на пять лет было заключено 16 августа 2022 года в Москве. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не захочет выйти из соглашения. Уведомить об этом необходимо не менее чем за полгода до окончания соответствующего периода.

Накануне глава Белоруссии Александр Лукашенко призвал всех, кто переживает о ядерном оружии, вступать в союз Москвы и Минска, так как там его «хватит на всех».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рамках Союзного государства России и Белоруссии уже действует региональная группировка войск и единая система ПВО.

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