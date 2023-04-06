Путин и Лукашенко провели заседание Высшего госсовета: главные тезисы

Мероприятие прошло в Большом Кремлевском дворце.

Сегодня же в Кремле Владимир Путин и Александр Лукашенко провели заседание Высшего государственного совета Союзного Государства. Объединение появилось 27 лет назад и президенты такое сотрудничество назвали сегодня уникальным.

Сейчас в рамках Союзного государства реализуется 28 отраслевых программ, в том числе, в машиностроении и микроэлектронике. Совместный товарооборот ежегодно увеличивается и сейчас достигает впечатляющих 45 миллиардов долларов. Продолжается процесс создания объединенных рынков нефти и газа двух стран. Также Россия и Белоруссия наращивают свое взаимодействие в сфере обороны и безопасности

«Большое значение имеет вынесенный на повестку дня заседания рассмотренный сегодня вопрос о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства. В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в сфере растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны. Нам, безусловно, стоило бы предметно заняться стратегическим планированием, и мы будем и далее укреплять системы безопасности Союзного государства, гарантируя тем самым условия для его устойчиво поступательного социально-экономического развития», — сообщил на заседании президент РФ Владимир Путин.

«Не получилось экономически — начали целенаправленно давить военным отношением, наращивая силы и средства НАТО у границ Белоруссии и России, особенно их сейчас волнует Калининградская область. Это то, что вы видите. Усиливается риторика о перспективе глобального вооруженного конфликта. Нам необходимо еще больше скоординированно, оперативно отстаивать и защищать национальные интересы Белоруссии и России. В самом послании президент заранее об этом знал, и я открыто и прямо сказал, что если будет надо, мы применим все, что у нас есть, чтобы защитить наше государство и наши народы», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В рамках Союзного государства уже действует региональная группировка войск и единая система ПВО.