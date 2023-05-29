Умер лауреат Нобелевской премии и вирусолог Харальд цур Хаузен

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Ученый внес большой вклад в создание широко применяемой вакцины от рака и профилактику онкологических заболеваний.

Умер лауреат Нобелевской премии и вирусолог Харальд цур Хаузен

Фото: www.globallookpress.com / Uwe Anspach

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На 88-м году жизни скончался немецкий ученый, вирусолог, лауреат Нобелевской премии по медицине 2008 года Харальд цур Хаузен. Об этом сообщил Германский центр исследования онкологии (DKFZ) в Гейдельберге, которым ученый руководил в течение 20 лет.

Председатель правления центра Михаэль Бауманн заявил телеканалу ZDFheute, что цур Хаузен совершил прорыв в области вирусологии опухолей и открыл «совершенно новое измерение» в профилактике рака.

Ученый известен тем, что выявил роль папилломавирусов в развитии рака шейки матки и тем самым внес вклад в создание широко применяемой вакцины от рака этого вида и других опухолей. Именно это принесло ему Нобелевскую премию.

Харальд Цур Хаузен родился 11 марта 1936 года в Гельзенкирхене, Германия. Он изучал медицину в Бонне, Гамбурге и Дюссельдорфе. До конца жизни работал в DKFZ, где исследовал патогены, которые могли вызывать рак молочной железы и толстой кишки. За годы научной деятельности ученый удостоился множества наград, имел около 40 почетных докторских степеней и профессорских званий.

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