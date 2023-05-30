Установки мирового уровня: школьникам в Томске показали суперкомпьютер

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Первая экскурсия по научному маршруту состоялась в Томске

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Гидами проекта стали исследователи и сотрудники научных центров.

В Томске прошла первая экскурсия по научному маршруту — туристами стали школьники физико-технического лицея.

Они смогли увидеть самые интересные лаборатории и установки мирового уровня, которые есть в томских вузах и научных институтах. Первым объектом для посещения стал центр Томского госуниверситета, где находится суперкомпьютер.

На нем выполняют сложные математические расчеты. Устройство входит в рейтинг «Топ-50 суперкомпьютеров России».

Гидами проекта стали исследователи и сотрудники научных центров. Научные маршруты разработаны в рамках Десятилетия науки и технологий в России. В настоящее время к инициативе присоединились 11 регионов, которые разработали и запустили более 30 туров.

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