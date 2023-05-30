В Ульяновской области вагоны с бензином и газом сошли с рельсов
Пострадавших и разлива нефтепродуктов не зафиксировано.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Telegram / Центральное МСУТ СКР; 5-tv.ru
В Ульяновской области с рельсов сошли два вагона с бензином и газом. Как сообщили в прокуратуре, специалисты уже выясняют обстоятельства инцидента.
По предварительной информации, около 4 часов утра на станции Ульяновск-2 при проведении маневров два вагона-цистерны сошли с рельсов. Один из вагонов опрокинулся.
«Пострадавших и разлива нефтепродуктов в результате происшествия нет, ведутся восстановительные работы», — сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Прокуратура начала проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Специалисты выясняют, были ли соблюдены все требования законодательства о безопасности транспорта.
В результате инцидента движение других поездов не изменилось. Также на график не повлияют восстановительные работы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Краснодарском крае.
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