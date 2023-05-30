Выглядит иначе с разных ракурсов: какой будет сцена «Алых парусов-2023»

Директор концертной части «Алых парусов-2023»: сцена будет спроектирована с использованием сложной геометрии
Фото: 5-tv.ru
Завершен основной этап проектирования главной сцены лета, где пройдет главный праздник выпускников. Монтаж конструкции, которая украсит Дворцовую площадь, начнется уже в июне.
В Петербурге завершили проектирование главный сцены «Алых парусов-2023». В этом году сценический комплекс будет больше в полтора раза: его ширина составит более 70 метров, высота верхней точки — 24 метра, а площадь мультимедийных поверхностей превысит 1000 квадратных метров.
Разработчики сцены обещают удивлять необычными трансформациями и решениями сценического пространства. В основу решения художников положен исторический принцип классического театра. Сцена будет включать в себя несколько площадок, каждая из которых со своими сменными декорациями и графическим пространством. Одну из площадок оснастят подвижными механизмами многоуровневых подъемников. Сценический комплекс спроектирован с использованием сложной геометрии таким образом, что с различных точек Дворцовой площади он будет выглядеть по-разному.
«Студия — это важный инструмент в подготовке, придумывании, планировании проекта. На данном этапе идет совместная работа с режиссером и оператором-постановщиком концертной части праздника. Именно сейчас в 3Dформате до мелочей прорабатываются все нюансы, расстановка камер для телевизионной трансляции, подбор крупности объективов, расположение экранов, просчитываются расстановка артистов и мизансцены вплоть до количества людей в них. Программируем весь свет и видео контент для экранов, проверяем, настраиваем. Собираем в единое целое творческую, художественную и техническую концепции. В будущем это позволит показать концерт с максимально выигрышных ракурсов», — поделился технический директор концертной части праздника «Алые паруса-2023» Алексей Булгаков.
Сцена спроектирована с использованием сложной геометрии и с разных точек Дворцовой площади будет выглядеть по-разному.
Перед разработчиками проекта стояла задача не только воплотить все задумки дизайнеров, но и сделать будущую конструкцию качественной, надежной и безопасной.
«За основу мы берем лучшие передовые технологии концертной индустрии, применяем различные стандартные конструкции из сценических ферм, сборных лесов. При этом мы используем их нестандартно, не строим привычные башни и подиумы. „Алые паруса“ — это всегда вызов: насколько мы готовы придумать что-то новое и удивить зрителей», — добавил технический директор концертной части праздника «Алые паруса-2023» Алексей Булгаков.
В первую очередь на Дворцовой площади будет установлен «скелет» из тяжелых сценических конструкций. На втором этапе специалисты начнут наполнять этот каркас светодиодными экранами, декорациями, различными механизмами, световым и звуковым оборудованием. После 20-го июня пройдут репетиции с использование видеографики и различных спецэффектов.
Легендарный выпускной «Алые паруса» был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала в 2005 году. Сейчас он является визитной карточкой не только города на Неве, но и всей России.
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