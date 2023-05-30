«Театр осиротел»: Александр Калягин о смерти театрального деятеля Марка Гурвича

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Рита Миронова
Рита Миронова 36 0

Народный артист РСФСР Калягин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Гурвича

«Театр осиротел»: Александр Калягин о смерти театрального деятеля Марка Гурвича

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Заслуженный работник культуры РФ Марк Гурвич был человеком высочайшего профессионализма и огромного опыта в театральной сфере.

Народный артист РСФСР, председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ, режиссер Александр Калягин прокомментировал новость о смерти Марка Гурвича. На сайте Театра сатиры он выразил соболезнования родным и близким деятеля культуры.

«Театр осиротел без Вас, Марк Абрамович. Опытный, талантливый и мудрый, Вы всегда были внимательны к коллегам, добры к ним, всегда приходили на помощь даже в самых сложных вопросах. Светлая Вам память», — сказано в публикации.

Марка Абрамовича не стало 30 мая. Об этом сообщили в театре Ермоловой, где он работал директором много лет. О причине смерти при этом не сообщается.

Марк Гурвич окончил ГИТИС в 1981 году, после чего тесно связал свою жизнь с театром. Также преподавал в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ.

Официальная церемония прощания с Марком Гурвичем состоится 1 июня. Всех желающих проститься с деятелем культуры ждут в зрительской фоне Театра сатиры в 12:00.

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