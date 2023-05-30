«Раньше надо было»: Маликов хочет в третий раз стать отцом

Он также рассказал об опыте обращения к услугам суррогатной матери.

Певец Дмитрий Маликов рассказал в интервью Наталье Подольской, что задумался об идее завести третьего ребенка.

В семье знаменитости и его супруги Елены Изаксон растут двое детей — 23-летняя Стефания и пятилетний Марк. Маликов рассказал, что для зачатия сына они обратились к услугам суррогатной матери, так как супруга артиста не могла родить сама.

Пара до сих пор рада, что решилась на этот шаг, ведь Марк появился на свет абсолютно здоровым и талантливым ребенком. Звезда жалеет лишь о том, что они с женой не обратились к суррогатному материнству еще раньше, ведь мечта артиста — быть многодетным отцом.

«Я считаю, что, когда других возможностей не остается, этот способ очень хороший. Нужно просто прийти к этому осознанно. Волнений, тревог, конечно, прибавилось. Но и счастья прибавилось тоже. Раньше надо было еще третьего родить», — сказал певец.

Брак Изаксон и Маликова считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. В 1990-х у певца был роман с коллегой по цеху Натальей Ветлицкой, а потом он увлекся красавицей Еленой Изаксон, с которой живет до сих пор.

Как сообщал 5-tv.ru, певец Прохор Шаляпин признался программе «Светская хроника», что мечтает о ребенке. Раньше он вообще не хотел заводить наследников, теперь же намерен стать многодетным папой.

При этом Шаляпин не собирается по примеру некоторых коллег обращаться к суррогатному материнству. Для зачатия потомства певец ищет не менее трех красивых, здоровых и богатых дам.