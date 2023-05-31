Холодные против горячих: полезны ли летние супы

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 25 0

Врач-диетолог Алексей Кабанов: летние супы полезны для пищеварения

Холодные против горячих: полезны ли летние супы

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Диетолог рассказал про полезные свойства первых блюд.

Летом принято заменять насыщенные супы на холодные. Арсенал домохозяек сменяется с борща и щей на окрошки и гаспачо. Все люди знают про полезность горячих супов. Они содержат много клетчатки и улучшают пищеварение. А что насчет холодных? Об этом и рассказал врач-диетолог Алексей Кабанов газете aif.ru.

Специалист отметил, что правильно приготовленный суп из здоровых ингредиентов — это однозначно полезное и питательное блюдо. Из-за большого содержание воды летнее блюдо заставляет быстрее почувствовать насыщение. А это помогает не переедать и даже способствует похудению.

Овощные летние супы, так же как и зимние, содержат клетчатку. Причем в легкоусвояемой форме. А это особенно полезно для людей, у которых есть проблемы с желудком.

А низкая температура супа имеет только преимущество перед горячей. Конечно, для желудочно-кишечного тракта нет разницы, какое блюдо ему переваривать. Но горячий суп может повредить ротовую полость, что, в свою очередь, может привести к злокачественному новообразованию.

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