Голого трехлетнего мальчика нашли ночью сотрудники магазина в Омске

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 88 0

Почему ребенок один бродил по городу, да еще и без одежды, выясняют правоохранители.

Голого трехлетнего мальчика нашли ночью сотрудники магазина в Омске

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Голого трехлетнего мальчика обнаружили ночью сотрудники круглосуточного магазина в Омске. Ребенок один пришел в торговый зал около часа ночи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

Мальчик был полностью без одежды, рассказать о себе ничего не мог. Охранники магазина обратились к правоохранителям. Несовершеннолетнего в сопровождении бригады «скорой помощи» отправили временно в дом ребенка. Параллельно с этим полицейские отправились по предполагаемому месту жительства трехгодовалого малыша.

В результате выяснилось, что помимо мальчика в семье есть еще двое детей. Родители на учете ранее не состояли.

После инцидента в отношении матери ребенка был выписан административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Также ее поставили на профилактический учет. Как ребенок абсолютно голым бродил ночью один в городе — так и остается неизвестным.

Ранее 5-tv. ru рассказывал, где пропавшие сестры из Кемерово провели всю ночь.

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Голого трехлетнего мальчика нашли ночью сотрудники магазина в Омске

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