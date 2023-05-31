В Польше опасаются гражданской войны из-за закона о «российском влиянии»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 71 0

Politico: в Польше может вспыхнуть гражданская война из-за закона о «влиянии России»

В Польше опасаются гражданской войны из-за закона о «российском влиянии»

Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra

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Президент страны Анджей Дуда подписал указ о создании комиссии, которая будет изучать деятельность «агентов Кремля».

Президент Польши Анджей Дуда рискует спровоцировать гражданскую войну. Такое мнение высказал обозреватель Politico Войцех Кось, рассуждая о деятельности главы государства по «искоренению агентов Кремля». Дуда в понедельник подписал указ о создании комиссии, изучающей «влияние России» на внутреннюю безопасность Польши в 2007–2022 годах.

Комиссия будет проверять, в том числе, целесообразность решений и действий официальных лиц страны, факты передачи информации третьим лицам, содержание административной документации, подписанные чиновниками контракты, траты госбюджета и прочее. Оппозиции не нравится закон из-за широких возможностей комиссии — Дуда дает ей полномочия спецслужб, прокуратуры и суда. Противники действующей власти чувствуют угрозу.

Их настроение разделяет и обозреватель Кось. Журналист полагает, что президент не собирается искать примеры пагубного влияния Москвы на страну — он просто выбрал такой способ, чтобы устранить своих соперников накануне парламентских выборов, в том числе возглавляющего оппозицию бывшего премьер-министра Дональда Туска.

«Президент Анджей Дуда сегодня серьезно ослабил нашу страну как внутри, так и за ее пределами. Он решил развязать гражданскую войну в Польше», — приводятся в статье слова главы партии «Польша 2050» Шимона Головни.

Борис Будка, один из лидеров «Гражданской платформы» и депутат Сейма, предупредил, что любой, кто вступит в созданную президентом комиссию, будет привлечен к ответственности.

«Эта комиссия не должна ничего объяснять, что-то решать, что-то судить, она должна быть только молотком против оппозиции», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение политолога Сергея Михеева о ситуации в этой европейской стране. Он заявил, что власти начали подготовку к «Походу на Восток», цель которого — оккупация российских и украинских территорий. Эксперт заметил, что осуществлять план Варшава намерена методами Адольфа Гитлера.

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