Лавров призвал Польшу изучить военную доктрину России

Глава МИД РФ Сергей Лавров рекомендовал Польше внимательно ознакомиться с военной доктриной России, отвечая на вопрос о планах республики наладить выпуск ракет Patriot для ВСУ на своей территории. Об этом он рассказал на пресс-конференции на 23-й встрече Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Слушайте, на этот счет у нас есть доктрина, военная доктрина, которую президент неоднократно цитировал, призываю внимательно изучить соответствующий раздел этого важнейшего документа», — сказал он.

Польша ранее выступила с инициативой организовать на собственной территории выпуск ракет для украинских боевиков. С таким заявлением 26 сентября выступила заместитель руководителя оборонного ведомства страны Магдалена Собковяк-Чарнецка. Помимо этого, она отметила, что Варшава поддерживает размещение у себя сервисного центра по обслуживанию комплексов Patriot, а в дальнейшем — и открытие собственного производства.

Ранее, 14 августа, бывший глава польского Минобороны Мариуш Блащак заявил о недопустимости передачи Украине ракет для Patriot. Он пояснил, что эти боеприпасы приобретались для обороны польского воздушного пространства, городов и населения, и их передача Киеву, по его убеждению, нанесет урон безопасности Польши.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что антироссийские заявления в Европе не стихают, а внимание стран Евросоюза сосредоточено на пресловутой угрозе, якобы исходящей от России. В числе главных пунктов повестки — дальнейшее наращивание военного потенциала Европы, очередные поставки вооружений Киеву. Однако министрам обороны так и не удалось согласовать один из центральных вопросов — о передаче Украине зенитных ракет Patriot.

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