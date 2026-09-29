Лавров призвал Польшу изучить военную доктрину России

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 60 0

Министр напомнил о документе, который неоднократно цитировал президент РФ.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава МИД РФ Сергей Лавров рекомендовал Польше внимательно ознакомиться с военной доктриной России, отвечая на вопрос о планах республики наладить выпуск ракет Patriot для ВСУ на своей территории. Об этом он рассказал на пресс-конференции на 23-й встрече Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Слушайте, на этот счет у нас есть доктрина, военная доктрина, которую президент неоднократно цитировал, призываю внимательно изучить соответствующий раздел этого важнейшего документа», — сказал он.

Польша ранее выступила с инициативой организовать на собственной территории выпуск ракет для украинских боевиков. С таким заявлением 26 сентября выступила заместитель руководителя оборонного ведомства страны Магдалена Собковяк-Чарнецка. Помимо этого, она отметила, что Варшава поддерживает размещение у себя сервисного центра по обслуживанию комплексов Patriot, а в дальнейшем — и открытие собственного производства.

Ранее, 14 августа, бывший глава польского Минобороны Мариуш Блащак заявил о недопустимости передачи Украине ракет для Patriot. Он пояснил, что эти боеприпасы приобретались для обороны польского воздушного пространства, городов и населения, и их передача Киеву, по его убеждению, нанесет урон безопасности Польши.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что антироссийские заявления в Европе не стихают, а внимание стран Евросоюза сосредоточено на пресловутой угрозе, якобы исходящей от России. В числе главных пунктов повестки — дальнейшее наращивание военного потенциала Европы, очередные поставки вооружений Киеву. Однако министрам обороны так и не удалось согласовать один из центральных вопросов — о передаче Украине зенитных ракет Patriot.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.41
0.07 96.25
0.38
От лидера до наставника: в чем жизненное предназначение рожденных в январ...

Последние новости

14:30
Лагерь у Эйфелевой башни и в центре Мадрида: Европу охватили протесты
14:24
«Пытается не отстать от поезда»: Лавров о внешней политики Германии
14:19
Проверьте батареи и окна: как подготовить квартиру к началу отопительного сезона
14:08
Ребенок в подарок: девушка пришла в больницу с болью и неожиданно родила
13:57
«Сомнений не вызывает»: Лавров о войне Европы против России
13:53
Лавров призвал Польшу изучить военную доктрину России

Сейчас читают

«Решает Всевышний»: Соседов за полтора года до трагедии рассказывал, как хотел бы умереть
«А вы уверены?» — Зара об отказе Григория Лепса от алкоголя
«Вжиться в роль»: Филимоненко о том, с какими трудностями сталкивается комедийный артист
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен