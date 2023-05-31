От этого устают: почему россияне бросают мегаполисы и переезжают на природу

Мода на дауншифтинг, похоже, возвращается — сотни семей покидают шумные мегаполисы и отправляются туда, где лес, поля и речка. Помогают удаленная работа и желание дышать чистым воздухом.

Ну а те, кто пока не готов к переезду, довольствуются эко-маршрутами. Только за последний год их стало больше на 40%. Корреспондент Василий Михеев не только узнал, почему людей так тянет к земле, но и сам на мгновение встал на эко-дорожку.

«У нас авторской работы доска, красивые цветочки, плетеный поднос, плетеная мебель, живые цветы», — говорит владелица экофермы и экоотеля Ольга Пышных.

И еще восемь домиков с продуманным интерьером. Ольга с мужем начинали с небольшой фермы и скромного жилья собственного и гостевого в Ленинградской области, а сейчас у них запись до конца лета.

«Мегаполисы растут, люди от этого устают, им будет хотеться выехать куда-то отдохнуть. <…> Я люблю город, уважаю людей, которые делают город, и Питер люблю. И это вместе может существовать», — добавила женщина.

Такие проекты готово щедро финансировать Минэкономразвития. В прошлом году субсидии получили более 300 экоферм в разных регионах.

«По условиям конкурса из федерального бюджета предоставляется субсидия в размере не более 50 процентов стоимости инвестиционного проекта в расчете на один номер — это составит не более 1,5 миллиона рублей», — сказал врио директора департамента развития туризма Минэкономразвития Алимбек Хидзев.

На экофермах редко бывает интернет — апартаменты с видом на природу, как правило, далеко за городом. Но и без соцсетей есть чем заняться — качаться в гамаке с книжкой, играть с детьми в веревочном парке, а можно освоить натуральное хозяйство.

Козы и овцы — наверное, самые популярные обитатели экоферм. Компактный размер, послушный нрав, очень тактильные, ну и молоко, шерсть и мясо –это все-таки ферма.

Остальной зоопарк хозяева формируют по собственному желанию и следуя запросам гостей. Где-то еноты, где –то лошади, но везде — природа.

Эти любопытные эму живут в Якутии рядом с павлинами, пони и, конечно, козами. Пока общением с экзотическими птицами наслаждаются только семья и знакомые, но думают о расширении — уже обустраивают большую ферму — чтобы принимать туристов.

«Это большая курица. Питается так же. Такого сильного ухода нет… Сейчас спрашивают — для чего они вам? Для души! Но, когда будет ферма, например, 50 голов — мы будем пробовать страусиное мясо», — говорит владелица страусов Аксана Фурсо.

Мясо, молоко, сыр, в прошлом году — 100 литров меда — урожай с 50 гектаров фермера Григория Толмачева. Из шумной Москвы он перебрался пять лет назад в Псковскую область.

Своими руками поднял хозяйство, завел в сети блог, где рассказывает о сельской жизни. Помогает другим столичным перебраться.

«Для людей, которые, чтобы переезжали. Со мной связываются, потому что, все, кто переехал, в основном через YouTube-канал со мной познакомились и в дальнейшем сюда переехали», — добавил Толмачев.

За последние годы десятки и даже сотни семей, покидая шумные мегаполисы, обосновываются там, где только лес, поля да речка. Удаленную работу часто меняют потом на заработок собственными руками и открывают экопарки, экотропы и экогостиницы.

Только за прошлый сезон количество экотуристических поездок в стране выросло на 40%. Некоторые гости, после частых визитов, занимают участок по соседству.