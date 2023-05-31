От этого устают: почему россияне бросают мегаполисы и переезжают на природу

Эфирная новость 24 0

Удаленную работу они часто меняют потом на заработок собственными руками.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ingolf König-Jablonski; 5-tv.ru

Мода на дауншифтинг, похоже, возвращается — сотни семей покидают шумные мегаполисы и отправляются туда, где лес, поля и речка. Помогают удаленная работа и желание дышать чистым воздухом.

Ну а те, кто пока не готов к переезду, довольствуются эко-маршрутами. Только за последний год их стало больше на 40%. Корреспондент Василий Михеев не только узнал, почему людей так тянет к земле, но и сам на мгновение встал на эко-дорожку.

«У нас авторской работы доска, красивые цветочки, плетеный поднос, плетеная мебель, живые цветы», — говорит владелица экофермы и экоотеля Ольга Пышных.

И еще восемь домиков с продуманным интерьером. Ольга с мужем начинали с небольшой фермы и скромного жилья собственного и гостевого в Ленинградской области, а сейчас у них запись до конца лета.

«Мегаполисы растут, люди от этого устают, им будет хотеться выехать куда-то отдохнуть. <…> Я люблю город, уважаю людей, которые делают город, и Питер люблю. И это вместе может существовать», — добавила женщина.

Такие проекты готово щедро финансировать Минэкономразвития. В прошлом году субсидии получили более 300 экоферм в разных регионах.

«По условиям конкурса из федерального бюджета предоставляется субсидия в размере не более 50 процентов стоимости инвестиционного проекта в расчете на один номер — это составит не более 1,5 миллиона рублей», — сказал врио директора департамента развития туризма Минэкономразвития Алимбек Хидзев.

На экофермах редко бывает интернет — апартаменты с видом на природу, как правило, далеко за городом. Но и без соцсетей есть чем заняться — качаться в гамаке с книжкой, играть с детьми в веревочном парке, а можно освоить натуральное хозяйство.

Козы и овцы — наверное, самые популярные обитатели экоферм. Компактный размер, послушный нрав, очень тактильные, ну и молоко, шерсть и мясо –это все-таки ферма.

Остальной зоопарк хозяева формируют по собственному желанию и следуя запросам гостей. Где-то еноты, где –то лошади, но везде — природа.

Эти любопытные эму живут в Якутии рядом с павлинами, пони и, конечно, козами. Пока общением с экзотическими птицами наслаждаются только семья и знакомые, но думают о расширении — уже обустраивают большую ферму — чтобы принимать туристов.

«Это большая курица. Питается так же. Такого сильного ухода нет… Сейчас спрашивают — для чего они вам? Для души! Но, когда будет ферма, например, 50 голов — мы будем пробовать страусиное мясо», — говорит владелица страусов Аксана Фурсо.

Мясо, молоко, сыр, в прошлом году — 100 литров меда — урожай с 50 гектаров фермера Григория Толмачева. Из шумной Москвы он перебрался пять лет назад в Псковскую область.

Своими руками поднял хозяйство, завел в сети блог, где рассказывает о сельской жизни. Помогает другим столичным перебраться.

«Для людей, которые, чтобы переезжали. Со мной связываются, потому что, все, кто переехал, в основном через YouTube-канал со мной познакомились и в дальнейшем сюда переехали», — добавил Толмачев.

За последние годы десятки и даже сотни семей, покидая шумные мегаполисы, обосновываются там, где только лес, поля да речка. Удаленную работу часто меняют потом на заработок собственными руками и открывают экопарки, экотропы и экогостиницы.

Только за прошлый сезон количество экотуристических поездок в стране выросло на 40%. Некоторые гости, после частых визитов, занимают участок по соседству.

+9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.69
0.63 86.51
0.61
Не бойся медлить — бойся остановиться: китайский совет дня на среду, 31 м...

Последние новости

19:15
«Спектр эмоций»: за что ругают и хвалят новую «Русалочку»
19:02
«Нет риска, нет страха»: почему мужчины предпочитают женщинам порно
18:57
Песков: Европе придется ответить перед своим народом за накачку Украины оружием
18:52
Глава МИД Турции не приедет на встречу с коллегами по НАТО в Осло
18:50
От этого устают: почему россияне бросают мегаполисы и переезжают на природу
18:43
«Импланты встали неправильно»: бывшая жена Мамаева рассказала о тяжелой операции

Сейчас читают

Родственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко
С чего все началось: прокуратура нашла незаконный яхт-клуб семьи Блиновских
«Мой сын — абьюзер»: Наталья Подольская о воспитании детей
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023