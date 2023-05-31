Аль Пачино станет отцом в 83 года

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

TMZ: девушка 83-летнего Аль Пачино находится на восьмом месяце беременности

Аль Пачино станет отцом в 83 года

Фото: www.globallookpress.com / Famous

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Звезда «Крестного отца» завел роман с 29-летней красоткой, которая встречалась до него с Миком Джагером из The Rolling Stones.

Голливудский актер Аль Пачино станет отцом в 83 года. Его 29-летняя девушка Нур Альфалла находится на восьмом месяце беременности. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на осведомленный источник.

Уточняется, что актер и его молодая избранница встречаются с апреля 2022 года. Также известно, что ранее у девушки уже были не менее знаменитые, богатые и «возрастные» бойфренды. В их числе фронтмен The Rolling Stones Мик Джагер, с которым Альфалла встречалась в 22-летнем возрасте. Самому рокеру на тот момент было 74 года.

Кроме того, нынешнюю возлюбленную Пачино связывали отношения с миллиардером Николасом Берггрюэном, перешагнувшим 60-летний рубеж. Также ходили слухи о романе молодой красотки с легендой Голливуда Клинтом Иствудом, которому сейчас 93 года, однако сама девушка опровергла их, заявив, что они с актером лишь друзья.

В свою очередь Аль Пачино на протяжении всей карьеры старался не афишировать личную жизнь. Известно, что звезда «Крестного отца» никогда не был официально женат, однако имел многочисленные романы, итог которых — трое детей: дочь Джулия Мария от преподавательницы актерского мастерства Яны Тэррант и двойняшки Антон Джеймс и Оливия Роузот от актрисы Беверли Д’Анджело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Павел Прилучный стал отцом в третий раз. Ребенка ему родила вторая супруга актриса Зепюр Брутян.

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