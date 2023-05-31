Обрушение трибун в Ростове-на-Дону. Что известно к этому часу

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Травмы в результате обрушения трибун в Ростове-на-Дону получили 26 человек

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пивоваров; 5-tv.ru

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По факту произошедшего начал проверку Следственный комитет.

Врачи провели сложнейшую операцию ребенку, пострадавшему при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону.

Трое детей остаются в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за их жизни. Всего травмы по состоянию на 09:00 по московскому времени получили 26 человек — большинство из них несовершеннолетние. Число пострадавших продолжает расти. Помимо этого, погибла мама одного из спортсменов. Ребята должны были участвовать в футбольном матче.

Трагедия произошла накануне: перед началом игры внезапно испортилась погода, игроки, их родители и тренеры спрятались от дождя на трибуне.

От сильного шторма незакрепленная конструкция опрокинулась вместе с людьми. По факту произошедшего начал проверку Следственный комитет.

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