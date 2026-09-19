Обвиняемый в убийстве участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная» Натальи Божук признался в совершении преступления. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в мессенджере МАКС.

«На допросе дал следователю признательные показания, сообщив об обстоятельствах совершенного им преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Женщина пропала 17 июля во время прогулки с собакой в жилом комплексе «Ромашково» в подмосковном городе Одинцово. Через пять дней, 22 июля, питомца обнаружили в одноименном селе.

Затем тело женщины было найдено волонтерами в сумке в лесополосе, куда их привез злоумышленник.

Следствие установило, что сожитель женщины был последним, кто видел ее перед исчезновением. Мужчина после убийства неоднократно возвращался в квартиру, чтобы скрыть следы преступления.



Ему заочно предъявили обвинение в убийстве, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и объявили в розыск.

Позднее фигуранта задержали при содействии турецких правоохранителей. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, после задержания мужчину депортировали в Россию.

После возвращения в Подмосковье обвиняемого доставили в территориальный следственный отдел ГСУ СК России по Московской области.

На допросе он дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

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