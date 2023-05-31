Пассажирам внутрироссийских рейсов могут разрешить покупать алкоголь в duty free

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Минфин предложил разрешить продавать алкоголь пассажирам рейсов по России в duty free

Пассажирам внутрироссийских рейсов могут разрешить покупать алкоголь в duty free

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Многие владельцы магазинов несут убытки после пандемии. Как с этим будут бороться?

В магазинах duty free в аэропортах России могут разрешить продавать алкоголь пассажирам, но только на внутренних рейсах. Об этом сообщает Минфин РФ.

До 30 июня 2026 года предлагается разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в точках, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и залах выдачи багажа. При этом к такой продаже установят определенные требования. Какие — не уточняется.

По информации ведомства, такая мера должна поддержать операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли существенные убытки в период пандемии и санкций иностранных государств.

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