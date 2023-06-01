Программа «Профессионалитет» охватит полторы тысячи российских колледжей

Очень скоро в России профессионалов своего дела станет больше. По статистике, среднее техническое образование выбирают уже 60% школьников. Именно для них запущен целый проект под названием «Профессионалитет» — уже через три года он объединит полторы тысячи колледжей. Их выпускники получат сразу и диплом, и престижное рабочее место. Как это будет работать — узнал наш корреспондент Кирилл Воробьев.

В первом ряду те, кто уже точно знают, где будут работать, как только получат дипломы. Все они — студенты колледжей, которые вступили в программу «Профессионалитет». Итоги первого года — впечатляют.

«Впервые появилась такая структурная единица, как учебно-производственные кластеры, смысл которых — взаимодействие учебного заведения и работодателя», — отметила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

В стране формируется новый рынок труда, и сейчас в сфере образования — настоящая революция. В основе — проект «Профессионалитет». По-новому готовят не только студентов, но и преподавателей.

«В этом году министерство открывает два современных федеральных технопарка профессионального образования, в каждом из которых ежегодно смогут повысить квалификацию не менее пяти тысяч педагогов колледжей», — рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Фактически на каждого студента — бронь от предприятий. Бизнесу предложили формировать запрос, какие сотрудники им нужны, и принять участие в развитии учебных заведений. Идею оценили. И вот уже появляется новое оборудование, современные лаборатории, учеба неразрывна с постоянной практикой. Бонусы есть и для бизнеса — налоговые льготы.

Все понимают перспективы. Спрос на рабочие специальности только растет. Вступить в программу готовятся и колледжи ДНР — сейчас республике очень нужны кадры.

«Абсолютно очень нужно, особенно нашей республике. Отток кадров, военная операция», — говорит Юрий Демура, директор Донецкого транспортно-технологического колледжа.

И оплата труда — достойная. Уже на выходе из колледжа можно рассчитывать на сумму не меньше 100 тысяч рублей. Потому конкурс на место уже — норма. Эпоха, когда пэтэушник звучало, как оскорбление, закончилась.

«По программе у нас очень обширная практика, именно производственная, и поэтому уже во время учебы мы погружаемся в детали», — поделился студент Дмитрий Батыршин.

Чтобы быстрее готовить специалистов, учебный план пересмотрели — сделали более современным и с полным погружением.

Уже в этом году число регионов, где начнет действовать программа «Профессионалитет», увеличится до 68. В колледжах тоже появятся современные мастерские. Особенность проекта еще и в том, что оборудование, на котором учатся, — отечественное.

Сейчас определили приоритетные блоки экономики: железнодорожная отрасль, строительство, радиоэлектроника, легкая и горнодобывающая промышленности, туризм и сфера услуг. И список направлений будет только расширяться. Уже больше 60% девятиклассников выбирают среднее профессиональное образование. По поручению президента в ближайшие пять лет по программе должны будут подготовить более одного миллиона кадров.



