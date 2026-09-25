Минпросвещения анонсировало новые учебники для старшеклассников в 2027 году

Новые единые учебники для старших классов российских школ планируют внедрить к 1 сентября 2027 года. Об этом 24 сентября заявила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

«Мы ожидаем, что у нас будут новые учебники для всех 10–11-х классов по естественно-научным предметам, по русскому языку и литературе», — сказала Колударова РИА Новости.

По словам представителя ведомства, сейчас Минпросвещения совместно с авторами занимается разработкой новых учебных пособий. Начать закупки учебников для образовательных учреждений планируется весной 2027 года.

Обновленные пособия должны появиться одновременно с введением нового федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Он начнет действовать с 1 сентября 2027 года.

Согласно обновленному ФГОС, изменится подход к изучению предметов в старших классах. Если сейчас школьники обязаны осваивать минимум две дисциплины на углубленном уровне, то после изменений все предметы учебного плана можно будет изучать только на базовом уровне.

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