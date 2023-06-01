На удачу, любовь и деньги: почему кольца нужно носить на определенных пальцах

Носить украшения нужно с осторожностью.

Для многих кольца являются не просто украшением, а личным талисманом. Однако не все знают о том, что кольцо, надетое не на тот палец, может навлечь неприятности. Обо всех тонкостях рассказала практикующий литотерапевт и психолог Екатерина Воропаева в беседе с изданием «Страсти».

По ее словам, каждый палец отвечает за определенный энергетический канал. Бездумная активация кольца может привести к плачевным последствиям.

Кольца на указательном пальце

Украшения на указательном пальце усиливают человеческий ум, осознанность, понимание и умение управлять людьми. Но главное, чтобы символы и камни встали верно. Если это условие не будет соблюдено, то владелец познает на себе страшные последствия. Человек может стать душным самодуром, который будет пренебрегать окружающими. Если вы замечаете за собой такое поведение, и носите при этом кольцо на указательном пальце, то вряд ли у вас такой характер на самом деле.

Кольца на больших и средних пальцах

Кольца на большом пальце придают своим владельцам физическую энергию, которую они могут потратить на занятия полезными делами. Но обратная сторона медали заключается в том, что хозяин украшения может стать агрессивным.

Кольцо на среднем пальцы отвечает за карму. Если вы живете по правилам, то все будет хорошо. А вот если вы любите посетовать на «несправедливость мира», то и карма подкинет вам трудных испытаний, указала специалист.

Кольца на мизинцах

Кольцо на мизинце поможет генерировать интересные идеи и вести торговые сделки. Но вот если украшение подобрано неверно, вам могут врать без зазрения совести, а вы будете это принимать за чистую монету.

Безымянный палец

В это случае речь идет, конечно же, про отношения. И не только романтические, но и деловые. Кольца на этом пальце смогут поддержать людей в творчестве, создании отношений, в запуске и развитии бизнеса. Но также украшение на этом фаланге пальца может все заблокировать.

Одни и те же кольца справа и слева действуют по-разному

Все, что вы хотите привнести в свою жизни — располагается на правой руке. А все, с чем вам стоит взаимодействовать и что хочется развить — на левой.

«Сбросить все настройки, которые мы притянули на себя кольцами, можно сделав курс из десяти сеансов массажа рук с солью. Это и полезно, и хорошо снимает энергетические деформации от неправильного ношения колец», — заключила специалист.

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