«Бог утешил счастьем»: Макарская назвала чудом рождение сына в 42 года

На пути к материнству знаменитость прошла немало испытаний.

Супруга актера и певца Антона Макарского Виктория вспомнила свой сложный путь на пути к рождению сына Ивана. По словам артистки, это событие можно назвать не иначе как чудо. Ведь на тот момент ей было уже 42 года.

В своем блоге Виктория вспомнила, что за год до рождения второго ребенка оказалась в православном храме в Иерусалиме. Вот только туда могут попасть далеко не все, поскольку у «монахини свои особые понятия, кого впускать или не впускать на территорию». На удивление жены Макарского ее впустили в святое место. Там то и произошло настоящее чудо.

«Как она пела! А перед тем, как нам уйти, подошла ко мне и погладив меня по животу. Сказала, что у меня скоро родится сын. Это было, напомню, 25 мая 2014 года. Через год, 31 мая 2015 года, на Троицу, в Иерусалиме родился наш Ванечка», — рассказала певица.

К слову, до рождения Ивана в семье Макарских появилась на свет дочка Мария. Девочкой Виктория забеременела лишь спустя 13 лет брака. А до того, как она впервые стала мамой, артистка пыталась родить ребенка. Но беременность оказалась замершей. Тогда она под сердцем носила сына. После рождения Ивана знаменитость хотела стать многодетной мамой. Но и следующая беременность внезапно прервалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто главный в семье Виктории и Антона Макарских.