«Шпионили»: США уличили в слежке за Зеленским из попавших в Сеть документов

Полученные американской разведкой данные во многом объясняют, почему Запад не желает передавать Киеву дальнобойное оружие.

США шпионили за главой Украины Владимиром Зеленским. В Сеть попали засекреченные документы Пентагона, которые свидетельствуют об этом, сообщил телеканал CNN.

«Один документ раскрывает, что США шпионили за Зеленским», — заявлено в материале телеканала.

Отмечается также, что в Соединенных Штатах следят не только за Незалежной. Американская сторона наблюдает также за Израилем и Южной Кореей с целью сбора информации о слабых сторонах вооружения и систем ПВО, а также отслеживания численности батальонов.

Источник CNN добавил, что Украине пришлось скорректировать свои военные планы после утечки. Местные чиновники глубоко огорчены из-за произошедшего.Также из слитых документов следует, что США прослушивали планы Минобороны РФ с помощью перехваченных сообщений и людей.

Кроме того, сообщается, что якобы американской радиотехнической разведке удалось узнать, что Зеленский предлагал нанести удары по позициям ВС РФ в Ростовской области помощью БПЛА за неимением дальнобойного оружия, способного достичь России. В издании подчеркнули, что полученные данные полностью объясняют нежелание США предоставлять киевскому режиму оружие дальнего радиуса действия.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Пентагоне запаниковали из-за утечки документов по Украине.