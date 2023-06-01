В КГБ объяснили, зачем нужны меры контроля на границе РФ и Белоруссии

Контроль на границе Белоруссии и РФ ввели в рамках контрразведывательного режима
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Для чего там выставили маневренные группы?
Меры контроля на границе Белоруссии и России сейчас принимаются в рамках усиления контрразведывательного режима. Об этом сообщает председатель белорусского Комитета государственной безопасности Иван Тертель, пишет ТАСС.
По его словам, данная мера направлена на своевременное выявление и локализацию деятельности лиц, вынашивающих террористические и экстремистские устремления по отношению к республике.
До этого пограничная служба Белоруссии сообщала о провокациях Украины на границе.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как союз России и Белоруссии может стать конкурентом НАТО.
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