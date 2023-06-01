В КГБ объяснили, зачем нужны меры контроля на границе РФ и Белоруссии

Для чего там выставили маневренные группы?

Меры контроля на границе Белоруссии и России сейчас принимаются в рамках усиления контрразведывательного режима. Об этом сообщает председатель белорусского Комитета государственной безопасности Иван Тертель, пишет ТАСС.

По его словам, данная мера направлена на своевременное выявление и локализацию деятельности лиц, вынашивающих террористические и экстремистские устремления по отношению к республике.

До этого пограничная служба Белоруссии сообщала о провокациях Украины на границе.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как союз России и Белоруссии может стать конкурентом НАТО.