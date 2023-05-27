«Дрожат от страха»: союз России и Белоруссии может стать конкурентом НАТО

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 54 0

Sohu: какие будут последствия для Украины от появления ядерного оружия в Белоруссии

«Дрожат от страха»: союз России и Белоруссии может стать конкурентом НАТО

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Сотрудничество Минска и Москвы — это важный шаг в деле сдерживания Киева, считают эксперты.

В рамках размещения ядерного оружия серьезную конкуренцию для всего НАТО может составить союз России и Белоруссии. Такого мнения придерживаются журналисты китайского издания Sohu.

Америка размещает ядерные боеголовки на базах, принадлежащих европйским союзникам. А в случае с сотрудничеством нашей страны с Белоруссией, Украина может начать «дрожать от страха» из-за угрозы.

«В контексте конфликта на Украине этот шаг направлен также и на сдерживание Киева, ведь тот находится совсем недалеко от границы с Белоруссией», — сказано в материале Sohu.

Кроме того, у Минска будет намного больше военной мощи, поэтому в НАТО не захотят предпринимать необдуманных решений с целью поддержки Украины.

О перемещении нестратегического ядерного оружия из РФ стало известно 25 мая во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Лидеры не уточнили, есть ли уже сейчас на территории республики ядерные установки или нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко поблагодарил Путина за решение разместить ядерное оружие в Белоруссии.

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